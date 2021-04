Manutenzione scuole a Bagno a Ripoli, due bandi da oltre un milione di euro

Manutenzione scuole e patrimonio comunale, in arrivo un doppio accordo quadro da 1,3 milioni di euro. Il Comune di Bagno a Ripoli sta concludendo l’iter per individuare le due ditte che per i prossimi tre anni si prenderanno cura degli edifici scolastici e degli immobili pubblici, provvedendo alla loro manutenzione con interventi ordinari e straordinari.

Due distinti i bandi di gara per stipulare un doppio accordo quadro, dell’importo di 650mila euro ciascuno: uno interesserà gli edifici del territorio comunale collocati a Nord (frazione capoluogo), l’altro quelli collocati a Sud (Grassina e Antella).

Il prossimo passo sarà la pubblicazione dei bandi di gara e poi l’aggiudicazione dei lavori. Le ditte che saranno individuate si occuperanno della manutenzione di scuole e edifici pubblici a 360 gradi, dagli accessi, ai tetti e gli infissi.

“Con il doppio accordo quadro che individua un singolo referente per lotto – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Pignotti – avremo una maggiore capacità di pianificare e programmare gli interventi di manutenzione necessari per i nostri immobili. Fondamentale soprattutto per le scuole, a cui sarà dedicata la gran parte dell’attività. Qui gli interventi di manutenzione sono concentrati principalmente nelle finestre delle vacanze e avere due ditte al lavoro ci permetterà di intervenire su più plessi contemporaneamente”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa