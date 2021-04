Mercato di Pasquetta annullato a Castelfranco

Il mercato straordinario che tradizionalmente si tiene a Castelfranco di Sotto nel giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, quest'anno viene annullato. Il Sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta lo svolgersi della manifestazione al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale.

È stata emessa anche una ordinanza firmata dal Presidente della Regione Toscana che intima la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per le giornate di domenica 4 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 05 aprile 2021.

Tra le attività che dovranno rimanere chiuse sono compresi anche i tabaccai.

Le uniche eccezioni sono le rivendite di giornali, le farmacie e parafarmacie.

È inoltre permessa, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità specificando che per quanto riguarda bar, ristoranti e artigiani alimentari rimangono in vigore le attuali norme in vigore nelle zone rosse ed è quindi consentito il servizio di asporto e domicilio.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa