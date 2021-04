Metrocittà, Lega: "Vicini a chi è stato messo in ginocchio dalla pandemia"

"In questo momento in cui la pandemia ha arrecato moltissime sofferenze e gettato nel dolore molte famiglie, ci auguriamo che questa Pasqua possa portare nuova speranza ed un periodo più felice. Nell'area della nostra città metropolitana moltissime partite Iva, moltissimi esercenti, realtà produttive, artigiani, lavoratori autonomi e precari, categorie professionali, sono stati letteralmente messi in ginocchio dalla crisi che ne consegue", dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti.

"Oggi il nostro pensiero, ed il pensiero di ogni esponente politico, deve andare prima di tutto a loro affinché possano essere supportati in questo momento di grande bisogno perché sono la colonna portante della nostra società".

