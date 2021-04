In palestra ad allenarsi e al bar per l'aperitivo: multe a Carrara, tre locali chiusi

A bere un aperitivo al bar e a un circolo privato, ad allenarsi in palestra con i pesi come se nulla fosse. È quanto scoperto dai carabinieri di Carrara che hanno multato i trasgressori e disposto la chiusura di cinque giorni per i rispettivi locali.

Nel quartiere di Avenza il titolare di un bar è stato multato così come i tre clienti riuniti davanti al locale, a consumare un aperitivo. I clienti erano assembrati, sprovvisti di mascherina e intorno al tavolino apparecchiato con cibo e bevande proprio davanti al bar, non rispettando dunque i divieti. Il titolare è stato sanzionato con una multa da 400 euro per aver servito le consumazioni sul posto.

Un'altra multa di questo tipo è stata applicata ad un circolo privato, con servizio di ristorazione, alla periferia di Carrara. Dall'esterno il locale sembrava chiuso ma i carabinieri, sentendo schiamazzi dall'interno, hanno constatato che nel circolo fossero presenti una decina di clienti intenti a consumare alimenti e bevande, seduti ai tavoli.

In seguito ad una segnalazione i militari sono intervenuti in una palestra di Marina di Carrara dove erano presenti 11 persone, alcune provenienti anche da fuori città, intente ad allenarsi. Ad insospettire i carabinieri nei giorni prima era stato il via vai di persone in tenuta sportiva, e le vetrine del locale che erano state oscurate.