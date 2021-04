Rapina in farmacia in zona Talenti, via centinaia di euro

Rapina a Firenze in una farmacia. Un uomo sui 50 anni con il volto travisato dalla mascherina è riuscito a portare via qualche centinaia di euro nell'esercizio di via Franceschini, in zona Isolotto-Legnaia vicino alla fermata Batoni della tramvia. Il fatto è avvenuto ieri alle 18.

La polizia è intervenuta e ha raccolto le testimonianze dei tre dipendenti presenti e di una quarta persona. L'uomo aveva in mano un oggetto che non ha però puntato contro nessuno. Ha scavalcato il bancone pretendendo che i dipendenti gli consegnassero i soldi, prima della fuga.