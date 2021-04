Ricercato e condannato per spaccio, arrestato a Pisa

In esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica, è stato arrestato un cittadino tunisino 40enne a Pisa. Operazione condotta dalla polizia di Pisa nei confronti dell'uomo ricercato perché colpito da ordine di carcerazione in seguito a condanna per spaccio di stupefacenti.

L'uomo, conosciuto dagli investigatori e senza fissa dimora, è stato rintracciato dopo accurate ricerche in zona stazione. Il 40enne è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un grammo di eroina. Portato al carcere don Bosco, è stato ulteriormente denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.