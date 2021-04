Nuova rotatoria a Santo Pietro Belvedere, l'accordo tra Comune di Capannoli e Provincia

Nell’ultima seduta la Giunta Comunale ha approvato un accordo con la Provincia di Pisa finalizzato alla progettazione e realizzazione di una rotatoria sulla Strada Provinciale n. 26 di Santo Pietro Belvedere all' intersezione con Via San Rocco in Loc. Formica. In corrispondenza dell’intersezione tra le due strade, la prima di competenza provinciale e la seconda di competenza comunale, spesso i veicoli transitano ad elevata velocità dati il dislivello e l’ampiezza della sede stradale, pertanto Comune e Provincia hanno condiviso di avviare la progettazione per una modifica dell’intersezione trasformandola in una intersezione a rotatoria.

La rotatoria permetterà di rallentare la velocità di approccio e di impedire manovre errate di svolta in corrispondenza dell’intersezione stessa ed avere maggiore sicurezza stradale. La Provincia di Pisa si impegna, attraverso proprie risorse finanziarie, umane e strumentali all’elaborazione e redazione, con il gruppo di progettazione composto da tecnici comunali e provinciali, dello studio di fattibilità dell’intervento ed entrambi gli Enti si attiveranno per il reperimento delle risorse economiche necessarie, mediante eventuali risorse proprie o partecipazione a bandi di finanziamento.

“Ringrazio la Provincia di Pisa per aver condiviso l’accordo; è un passo avanti per garantire maggiore sicurezza stradale in un tratto molto transitato all’entrata del paese” commenta la Sindaca Arianna Cecchini che prosegue “Adesso al lavoro per progettare e reperire risorse”.

Fonte: Comune di Capannoli