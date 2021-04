Riprendono le vaccinazioni per il mondo del volontariato: 3mila dosi a settimana

Da lunedì ripartono le vaccinazioni per i volontari dell’ambito sanitario e di protezione civile della Toscana. L’annuncio è arrivato stamani dal Coordinamento regionale maxiemergenze e da oggi stesso vengono nuovamente presi gli appuntamenti per questa tipologia di volontari, con una previsione di fornitura di 3mila dosi settimanali. La ripresa delle vaccinazioni avverrà lunedì mattina nella sede del Coordinamento regionale maxiemergenze di Pistoia (viale Matteotti), proseguendo nella settimana per tutto il territorio regionale.

E’ un passo importante per superare l’impasse che si era creato e che accoglie le richieste arrivate dal mondo del volontariato e un segnale positivo verso le migliaia di donne e uomini che ogni giorno, anche a Pasqua e Pasquetta, sono a servizio delle comunità toscane.

Fonte: Ufficio stampa