Uova di Pasqua per la Pediatria, il dono della Misericordia di Grosseto

Sarà una Pasqua piena di dolcezza quella dei piccoli pazienti dell'Area pediatrica dell'ospedale Misericordia grazie al gesto di generosità della Confraternita della Misericordia che ha portato in dono questa mattina le uova di Pasqua di cioccolato.

“La Confraternita della Misericordia, così come le altre associazioni, si dimostrano sempre disponibili a dare sostegno ai servizi sanitari del nostro territorio, è importante sapere di poter contare su di loro per il bene dei nostri pazienti e quindi della comunità. Grazie per questo omaggio che renderà più 'buone' le festività dei nostri pazienti pediatrici” - dice il dottor Massimo Forti, direttore di presidio.

“Ringrazio il Governatore e tutti i volontari della Misericordia per aver portato un momento di dolcezza e spensieratezza per i nostri bambini – afferma la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria – Dimostrazioni come queste sono ancora più gradite in un tale peculiare momento dove tutti abbiamo più bisogno di affetto e vicinanza”.

Le uova saranno distribuire ai bambini pazienti di Pediatria, Patologia neonatale e ambulatori pediatrici.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa