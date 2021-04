I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti alle 7 di oggi (domenica 4 aprile) sulle mura della città per soccorrere un capriolo finito in un canale di scolo delle acque. L'ungulato è stato recuperato dai pompieri per poi essere affidato al personale dell'associazione Anpana. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Vega.