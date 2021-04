Modifiche alla viabilità in centro a Seravezza

Modifiche alla viabilità dal 6 al 9 aprile nelle vie Berti, Donati, Campana e Pea, nel centro di Seravezza, per l'esecuzione di lavori attorno al palazzo municipale che determineranno la chiusura di via Pancola. I lavori riguarderanno lo spostamento di linee Enel e Telecom.

Nelle vie Berti e Donati, dalle 8 alle 17 del periodo indicato, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei due stalli riservati invalidi. Il divieto di sosta comprenderà anche lo slargo di fronte al civico 38, ove potrà essere eseguita la manovra di inversione di marcia. Nelle due strade verrà inoltre istituito il divieto di transito (ad eccezione dei soli residenti) con il ripristino del doppio senso di circolazione. Nelle vie Campana e Pea sarà invece sospesa la sosta “a disco orario”. Via Pancola, interessata direttamente dai lavori, resterà chiusa al transito veicolare e pedonale nel tratto compreso fra via Vittorio Veneto e via Donati.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa