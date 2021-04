Mostro di Firenze, ipotesi dagli USA: "Cercate un maniaco del coltello"

C'è una nuova suggestiva pista che arriva dagli Stati Uniti riguardo il Mostro di Firenze. Lo scrittore Mike Rodelli avrebbe suggerito di indagare su un maniaco del coltello. Rodelli, noto negli USA per aver individuato il killer Zodiac anche se in contrasto con l'FBI, ha portato la sua attenzione sul Mostro.

Questo l'appello fatto a ANSA: "Incoraggerei le persone della zona di Firenze a ripensare alla loro infanzia e a cercare di ricordare una persona poco socievole che potrebbe aver usato spilli sugli altri o addirittura amare gli attrezzi da taglio più di quanto si potrebbe normalmente aspettarsi da qualcuno"

Secondo Rodelli è il delitto del 1974 quello che può dire di più sul serial killer. Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore vennero brutalmente assassinati il 15 settembre a Fontanine di Rabatta, fuori da Borgo San Lorenzo. In quel caso Pettini venne accoltellata 97 volte, anche se solo pochi colpi sono stati considerati fatali. Stando a Rodelli si sarebbe di fronte a un caso di cosiddetto 'piquerismo', una parafilia secondo cui un maniaco trarrebbe piacere dal pugnalare.

Lo scrittore ha collaborato con noti profiler per fare il punto su delitti irrisolti negli USA e ha spostato la lente anche sulla Toscana. Rodelli afferma che "per anni si parla della pistola e apparentemente il Mostro ha usato la stessa Beretta per una lunga serie di crimini, ma ciò di cui la gente avrebbe dovuto parlare è la sua ossessione per il coltello".

Di ipotesi e ricostruzioni, nel corso degli anni, ne sono venute fuori a decine. Questa è solo l'ultima in ordine cronologico e sembra che negli USA abbia fatto scalpore, data la notorietà di Rodelli. Sta di fatto che la questione Mostro di Firenze è una delle più complesse della storia recente d'Italia ed è difficile riuscire a districarsi in questa vicenda anche a decenni di distanza.