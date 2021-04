Pistoia piange Roberto Nania, professore vittima di Covid-19

Il Covid-19 si porta via anche un professore molto stimato a Pistoia, Roberto Nania. Aveva compiuto da poco 63 anni, è scomparso all'ospedale fiorentino di Careggi. Ingegnere in elettronica, Nania ha insegnato a Pistoia per quasi tutta la sua carriera, prima all'Ipsia Pacinotti e ora all'Itt Fedi-Fermi. Nei prossimi giorni arriverà la salma a Pistoia e sarà deciso il giorno delle esequie.

Originario di Poggio a Caiano, Nania era stato contagiato a febbraio, pare proprio a scuola. Non era vaccinato e da tempo era a Careggi. Ieri però ha avuto un peggioramento che gli è stato fatale.

Tantissime persone lo hanno ricordato sui social, legate a lui sia dal lavoro che dall'amicizia. "Per molti è stato una guida nei momenti difficili della crescita. Credeva nel lavoro di gruppo, nel fare squadra, nell'inclusione dei soggetti più deboli. Il suo passo veloce, il suo sorriso e buonumore, la sua empatia risuoneranno per sempre nelle nostre aule e nei nostri cuori" scrive il Fedi-Fermi sul suo sito.