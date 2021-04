Asfaltature a Empoli in via Alamanni

Proseguono i lavori di manutenzione sulle strade cittadine a Empoli. Asfaltature e ripristini di tratti che ripartiranno subito dopo le festività pasquali.

Da domani, martedì 6 aprile 2021, su Via Alamanni, la ditta incaricata dal Comune di Empoli si occuperà di alcuni tratti fra Via Livornese e Via Lucchese. Il cantiere stradale sarà aperto dalle 8 alle 18 e durerà fino a giovedì 8 aprile. La circolazione resta aperta.

L’attenzione dovrà essere posta all’adozione del divieto di sosta su entrambi i lati della strada con restringimento della carreggiata. Questo sarà il provvedimento temporaneo di viabilità nelle giornate dedicate a tali lavorazioni.

QUELLO CHE È STATO FATTO – Nell’ultimo mese sono stati compiuti lavori di manutenzione su Via Bonistalli, lato destro, da Via F.lli Rosselli a piazza Gramsci; nei giorni successivi su Via Salvagnoli, da piazza Gramsci a Via T. da Battifolle; quindi Via Tinto Da Battifolle fino a piazza della Vittoria. A seguire Via Verdi e Via Cavour.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa