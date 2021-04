Cade in una buca per strada, ferita 86enne a Empoli

Una donna di 86 anni ha riportato traumi alle gambe dopo una brutta caduta a Empoli. Il fatto è avvenuto nel weekend in via degli Orti, poco distante dal Giro d'Empoli. La caduta, stando a una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta a causa di una buca.

La donna ha adesso dei problemi agli arti inferiori e la guarigione si sta facendo difficoltosa. I familiari hanno deciso di farsi sentire e hanno rivolto un appello al Comune: "Speriamo in un recupero, ma intanto vogliamo chiedere al Comune di intervenire. Questa zona è piena di buche".

Già in passato alcuni residenti avevano fatto delle rimostranze, adesso è la volta della famiglia della 86enne: "Non abbiamo sporto denuncia, ma speriamo che le strade vengano rimesse a nuovo. Non è il primo caso, via degli Orti ha bisogno di essere messa a posto".