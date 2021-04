Cade durante un'escursione sul Monte Calvana

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 16 di oggi, lunedì 5 aprile, sulla per soccorrere una persona che si era infortunata durante un'escursione. La donna, in compagnia del marito, stava percorrendo il sentiero 24 del CAI quando è caduta non è stata più in grado di proseguire. Attivati dal 118, i vigili del fuoco, assieme ai sanitari e ai volontari del Soccorso Alpino, si sono portati fino a Casa Bastone, per poi proseguire a piedi lungo il sentiero. Recuperata, la donna è stata trasportata con apposita barella, fino ai mezzi di soccorso per poi essere trasportata all'ospedale di Prato.