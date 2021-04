Coronavirus, Calenzano: supporto a anziani e fragili per prenotare il vaccino

Un servizio di informazione e supporto per la prenotazione online del vaccino anti-covid19. È la proposta dell’associazione comunale anziani e della pubblica assistenza di Calenzano, che l’Amministrazione ha subito accolto e sostenuto.

Il nuovo servizio, al momento riservato ai cittadini nati fra il 1941 e il 1951 e ai cittadini fragili e che non abbiano compiuto 80 anni, inizierà mercoledì 7 aprile.

“Il portale per le prenotazioni, pur risultando un valido strumento, può rivelarsi complesso a causa anche delle tante richieste – ha commentato l’assessore al sociale Stefano Pelagatti -. Questo soprattutto per quei cittadini meno avvezzi all’uso di queste tecnologie. Abbiamo quindi accolto di buon grado la proposta delle due associazioni, che potranno così fornire un supporto essenziale e garantire la prenotazione anche a chi non ha a disposizione familiari o amici che se ne occupano per loro”.

Il servizio si attiva contattando telefonicamente le due associazioni, i cui volontari potranno guidare i cittadini alla procedura di prenotazione, aiutando coloro che hanno difficoltà con la tecnologia o che non hanno a disposizione un computer.

Gli interessati dovranno fornire, oltre alle generalità, anche il codice fiscale e un numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica se ne sono in possesso.

Il servizio è attivo nei seguenti orari:

Associazione Anziani tel. 0558877004 il martedi e il mercoledi dalle 15 alle 18

Pubblica Assistenza tel. 3519964502 il lunedi e il giovedi dalle 9 alle 12

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa