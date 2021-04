Illuminazione a Ponte Buggianese, terminato il primo tratto di estensione

A Ponte Buggianese si sono conclusi sabato 3 aprile, il primo tratto di lavori di estensione di pubblica illuminazione relativo alla via vecchia colligiana e via dei girasoli con l’allaccio delle nuove armature stradali a LED al quadro elettrico posto in Via Colligiana a Casabianca. Nelle prossime settimane la ditta Benedetti Vasco Eredi di Chiesina Uzzanese vincitrice della gara, procederà alla realizzazione dell’altro tratto che riguarda la SP Porrione e del Terzo ricompreso tra via Renaio e Via Calderaio e conseguente allaccio ad un nuovo quadro elettrico di pubblica illuminazione.

Questi lavori per un importo complessivo di € 70.000,00 € fanno parte del primo lotto del progetto di oltre 630.000 approvato dalla Giunta Comunale nei mesi scorsi. L’impegno dell’Amministrazione Comunale è inoltre di finanziare negli anni 2021 e 2022 con parte delle risorse di avanzo di amministrazione le ulteriori estensioni progettate per giungere nell’arco di cinque anni al completamento del progetto

Fonte: Comune di Ponte Buggianese