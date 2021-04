Lavori in A1, cambia la viabilità a Valdarno e sulla Panoramica

La Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, sono programmate chiusure dei tratti compresi tra Pian del Voglio (237+200) e Località Aglio (255+450) verso Firenze e tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (262+200) e Roncobilaccio (242+300) in direzione di Bologna, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di lunedì 12 aprile;

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di lunedì 19 aprile.

Saranno pertanto chiuse le stazioni di Pian del Voglio, in entrata verso Firenze e di Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Firenze. Inoltre, sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata in direzione di Firenze.

Resta in ogni caso garantito il collegamento tra Bologna e Firenze attraverso la A1 Direttissima, con possibilità di uscire a Badia per raggiungere Pian del Voglio e Roncobilaccio, attraverso la viabilità ordinaria. La nuova programmazione degli interventi è frutto della concertazione con la Regione Emilia Romagna e le Istituzioni del territorio e prevede chiusure nei fine settimana per favorire il traffico pendolare. Inoltre, a partire dal 20 aprile, le attività all'interno delle gallerie verranno effettuate attraverso diverse cantierizzazioni che non necessiteranno di ulteriori provvedimenti di chiusura.

Sulle gallerie della tratta, infatti, sono in corso ispezioni approfondite eseguite da specializzate società esterne di ingegneria, con l'utilizzo di tecnologie avanzate come laser scanner e georadar. Si tratta di modalità di ispezione che seguono gli standard di controllo introdotti sulle gallerie in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in adeguamento ai migliori protocolli internazionali.

Novità anche a Valdarno

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti consecutive di giovedì 8 e venerdì 9 aprile, con orario 22:00-6:00;

-nelle due notti consecutive di lunedì 12 e martedì 13 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.