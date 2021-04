Mazzeo in visita al centro vaccinale di Livorno

"Voglio ringraziare tutti gli operatori che anche in questi due giorni di festa hanno lavorato incessantemente per garantire la vaccinazione e l'utilizzo di tutte le dosi a disposizione in tutti i vari centri vaccinali della nostra regione, dimostrando coi fatti che la macchina organizzativa della Regione Toscana è in grado di svolgere a pieno il proprio lavoro e quindi di garantire la somministrazione di tutte le dosi che ci vengono fornite da Roma".

Così il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo al Mandela Forum di Livorno dove si è recato stamani mattina giorno di Pasquetta per ringraziare il personale che sta effettuando le vaccinazioni. “Sono davvero encomiabili, ho trovato non solo grande professionalità, ma una umanità e una attenzione alle persone davvero eccezionale. Sono venuto anche per capire dai cittadini cosa pensino e ho riscontrato un grande apprezzamento per la macchina organizzativa messa in piedi dalla Regione. Si può fare sempre di più e meglio, ma vedere questa organizzazione e questa dedizione mi rende ottimista” dice Mazzeo.

Il presidente Mazzeo era accompagnato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, dal consigliere regionale Francesco Gazzetti e dalla direttrice della zona sanitaria livornese Cinzia Porrà.

"Ad esempio qui al Mandela di Livorno tra Pasqua e Pasquetta saranno superate le 3500 dosi somministrate e arriveremo a oltre 15mila in tutta la Toscana. Stiamo facendo vedere con i numeri un dato oggettivo, e cioè che la Regione Toscana e il suo sistema sanitario sono in grado di vaccinare nel minor tempo possibile il maggior numero di persone - spiega Mazzeo -, ma che il numero di dosi somministrate ovviamente dipende dal numero di dosi che il governo nazionale ci fa arrivare".

"Il lavoro straordinario che si sta svolgendo in queste ore, l'impegno incessante, nonostante le festività pasquali, di tante donne di tanti uomini nei vari centri vaccinali della Toscana -conclude Mazzeo -, dovrebbe spingere tutti quanti noi politici a distogliere l'attenzione da scontri politici e polemiche, per concentrare le nostre attenzioni e quindi le nostre azioni su un solo è unico obiettivo vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare. Abbiamo una organizzazione diffusa sul territorio che è in grado di arrivare a 1 milione di vaccini alla settimana, vorremmo essere messi in grado di farlo avendo le dosi necessarie".