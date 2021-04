Minimarket aperti a Pasquetta, scattano le multe a Livorno

A Livorno mlte tra i 400 e i 1000 euro a quattro minimarket, in piazza Venti Settembre e in piazza Garibaldi, che oggi, nel giorno di Pasquetta effettuavano vendita al pubblico, non limitandosi, come invece consentito, alla consegna di prodotti a domicilio. Allertati da residenti delle due zone, sono stati gli agenti della Polizia Municipale ad elevare le sanzioni, intervenendo con controlli mirati. Attraverso sopralluoghi a sorpresa, le quattro attività sono state sorprese durante attività di vendita al pubblico e sanzionate per violazione ordinanza Regione Toscana 42 del 2 aprile 2021.