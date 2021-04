Fiocco rosa per il consigliere santacrocese Rusconi: benvenuta Livia

Oggi, lunedì 5 aprile, è un giorno speciale in Consiglio comunale a Santa Croce sull'Arno. All'ospedale Santa Chiara di Pisa è nata Livia Rusconi, figlia del consigliere comunale Marco e della compagna Giulia Flagi. La piccola Livia sta bene e anche mamma Giulia.

A darne notizia è stato lo stesso Rusconi con un post su Facebook in cui ha espresso tutta la sua gioia per essere diventato papà. Il weekend pasquale ha portato bene al Consiglio santacrocese, dato che pochi giorni fa è nata anche la figlia dell'assessore Bertelli.

Cogliamo l'occasione, come Xmediagroup, per fare gli auguri a babbo Marco e mamma Giulia. E, dulcis in fundo, un bel benvenuto alla piccola Livia.