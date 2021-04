Parco di Serravalle, quasi finito il chiosco. Bando per la gestione

Sarà realizzato un punto di ristoro al Parco di Serravalle a Empoli e sono in corso gli ultimi lavori. L'investimento del Comune è stato di 150mila euro per un luogo molto sentito dalla popolazione, che specie con la bella stagione frequenta spesso il polmone verde della città. E dall'estate 2021 la novità sarà proprio il chiosco moderno all'ingresso, a pochi passi sia dal parcheggio sia dal laghetto.

Grande circa 48 metri quadrati coperti e 60 metri quadrati all'aperto, è da arredare con tavoli e sedute per la somministrazione di alimenti. Svolgerà la funzione di bar, ristoro, servizi igienici e punto informativo all'ingresso del parco. Non ci sarà alcun tipo di barriera architettonica.

Torniamo ai lavori. Sono state realizzate le opere in cemento armato: la platea e i plinti di fondazione, tutte le predisposizioni dei sottoservizi e le tamponature laterali. Nelle prossime settimane verranno completate le pannellature e la copertura per poi passare al montaggio dei rivestimenti, infissi e infine tutte le rifiniture.

L'opera è vicina al termine, tanto che il Comune ha predisposto un avviso pubblico per concedere la struttura in locazione a uso commerciale.

Il Comune vuole unire la valorizzazione del patrimonio e la messa a reddito dei beni di proprietà comunale a più elevate finalità generali di crescita economica sociale e di maturità civica. Ecco perché è stato scelto di legare la locazione ad un progetto di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

L’avviso prevede una locazione della durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6, ed è riservato alle cooperative di tipo B e enti del Terzo Settore. Dal momento che il canone di locazione è predeterminato dal Comune sulla base dei valori di mercato per la zona in oggetto, saranno valutate unicamente le offerte tecniche.

I progetti che giungeranno in risposta all’avviso dovranno dar conto delle azioni che si intendono porre in essere per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la gestione del chiosco-bar ed eventuali proposte migliorative che si prevede di realizzare a proprio carico.

Gli operatori interessati dovranno far pervenire le loro offerte al Protocollo del Comune entro le ore 9.00 del 29 aprile 2021. Tutte le informazioni sono presenti nell’Avviso QUI.