Intervengono per schiamazzi, ma trovano marijuana: 60enne denunciato

La polizia è intervenuta dopo una segnalazione per schiamazzi e ha trovato droga all'interno di un appartamento: per questo un 60enne è stato denunciato a Firenze. Il fatto è avvenuto vicino a viale Redi nella serata di domenica 4 aprile.

Un cittadino ha chiamato la polizia per una festa 'proibita'. Gli agenti sul posto non hanno trovato nessun party contro le norme anti-covid, ma hanno avvertito un forte odore di stupefacente da un'abitazione. Subito è scattato il controllo e sono state scoperte quattro piante di marijuana e 200 grammi della stessa sostanza. Per questo il 60enne proprietario è stato denunciato.