Teatro, a Pistoia rinasce il Premio Vallecorsi

Dopo 58 edizioni ed una interruzione di 7 anni, rinasce a Pistoia il “Premio Vallecorsi” per la drammaturgia teatrale; l'iniziativa è voluta dalla neonata Associazione “Amici del Vallecorsi per il Teatro”(costituita da quattro persone che a diverso titolo hanno operato nel più grande stabilimento industriale pistoiese dove il Premio nacque nel 1949), e l'Amministrazione comunale di Pistoia.

Alla sua nascita, all'indomani del secondo conflitto mondiale che tante macerie aveva lasciato dietro di sé, il Premio fu ideato e organizzato dai compagni di lavoro di Francesco Vallecorsi, - infaticabile animatore della Filodrammatica costituita nel Circolo aziendale della “San Giorgio”,con l'intento di rendere omaggio all'amico e collega prematuramente scomparso e con la volontà di contribuire alla ricostruzione culturale del nostro paese mediante il rinnovamento del suo repertorio teatrale.

Oggi, in piena pandemia, in un clima plumbeo che tutto include e pervade, l'Associazione “Amici del Vallecorsi per il Teatro” e l'Amministrazione Comunale di Pistoia, decidono di varare il “Vallecorsi” con analogo intento, indicendo nuovamente il Premio alla drammaturgia e programmando un insieme di iniziative volte a ricordare i gloriosi decenni di attività propositiva ed operativa del “Vallecorsi”, nonché a valorizzare ed arricchire il rapporto che per diversi decenni lo ha legato agli amanti del teatro, favorendo in particolare il dialogo con le giovani generazioni.

Nel periodo 21 Agosto – 12 Settembre 2021,presso le Sale Affrescate del Comune di Pistoia,sarà allestita una Mostra delle immagini più significative del Premio a partire dal 1949.

Fonte: Ufficio stampa