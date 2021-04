Autopalio, lettera di Casini a Anas

Francesco Casini, consigliere delegato alla Mobilità della Città Metropolitana di Firenze, ha scritto una lettera agli Amministratori di Anas in ordine ai lavori sull'Autopalio Firenze-Siena. Di seguito il testo della lettera

"Gentile amministratore delegato,

gentile direttore,

Vi scrivo come Consigliere delegato alla mobilità per la Città Metropolitana di Firenze per portare alla vostra attenzione il caso del Raccordo Autostradale 3 “Firenze-Siena”, e in particolare del tratto compreso tra l’uscita San Casciano Val di Pesa Nord e l’uscita “Firenze Impruneta – Greve in Chianti”.

Mi riferisco ovviamente ai lavori nella porzione di strada nella zona “Falciani - Scopeti”, nei pressi del Cimitero militare americano, per cui il cantiere è fermo ormai dal 2017.

La vicenda, insomma, si porta avanti da troppo tempo. La mia richiesta si unisce a quelle dei sindaci del Chianti fiorentino, che da anni chiedono maggiore attenzione e risposte concrete sulla gestione dell’“Autopalio”. Come sapete bene, si tratta di una strada percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari, un’arteria importantissima usata anche come deviazione all’Autostrada A1. La “Firenze-Siena”, inoltre, ha anche un ruolo fondamentale per il turismo: non solo al servizio dei Comuni del Chianti, ma anche per la connessione con le destinazioni costiere (specie in vista dell’estate).

Per questo chiediamo a gran voce una rapida ripresa dei lavori, che consenta di mettere finalmente in sicurezza quel tratto di strada, e di ricevere un cronoprogramma dei prossimi

interventi previsti. È una vicenda che parte da lontano, ma per la quale non possiamo più aspettare.

Certi di un vostro interessamento, porgiamo cordiali saluti".

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa