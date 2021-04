Code per 10 km per incidente in A1 tra Incisa e Firenze Sud

Poco dopo le 13:00 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato risolto l’incidente nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione Firenze, precedentemente avvenuto all’interno della galleria San Donato all’altezza del km 309,7, che ha visto coinvolti cinque mezzi pesanti.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 10 km di coda in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia l’uscita a Valdichiana, proseguire per SS 715 Siena-Bettolle e successivamente per RA3 Autopalio Siena-Firenze con rientro in A1 a Firenze Impruneta; per le brevi percorrenze si consiglia l’uscita di Incisa, seguire le indicazioni per Bologna e rientrare in A1 a Firenze Sud.

Fonte: Anas