Colpisce ragazzo con il manico del coltello, 16enne denunciato

I carabinieri della compagnia di San Marcello Piteglio hanno denunciato un ragazzo di 16 anni in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni, per possesso ingiustificato di un coltello a scatto con lama di 8 cm di lunghezza e per lesioni personali. I militari hanno accertato che il giovane aveva, poco prima, colpito al volto un suo coetaneo con l’impugnatura del coltello, causando allo stesso una ferita all’arcata sopraccigliare.