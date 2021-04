Consiglio regionale, Gruppo Lega: "Richieste dimissioni Bezzini e istituzione Commissione Speciale"

“Ad oltre tre mesi dall’avvio della campagna vaccinale -affermano i Consiglieri del Gruppo Lega- esprimiamo nuovamente, come già fatto più volte, la nostra totale insoddisfazione e massima contrarietà su come sia stata, finora, condotta tale fondamentale operazione da parte del Presidente Giani e dell’Assessore alla Sanità Bezzini. Per analizzare, dunque, le svariate, ripetute ed inaccettabili criticità che hanno messo e tuttora stanno mettendo, molto spesso, in forte disagio i nostri corregionali, abbiamo quindi chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario che si terrà domattina, l’istituzione di una Commissione speciale che segua doverosamente passo passo quanto avverrà da qui in poi a livello organizzativo, con relative proposte e mirate analisi dei dati e non ultime, le dimissioni, tramite una specifica mozione, del predetto Assessore che, a nostro avviso, non si è dimostrato minimamente adeguato all’importante compito assegnatogli.”

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa