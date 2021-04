Pasquetta in spiaggia a Tirrenia, 34 multe per assembramento: i controlli a Pisa

Controlli straordinari del territorio Pisano per le festività pasquali appena trascorse. Molte le forze in campo per il rispetto delle norme anti Covid (Qui la notizia).

Sul litorale: avvistato assembramento dall'elicottero, 34 multe

Notati dall'alta prospettiva dell'elicottero, assembrati in spiaggia, a trascorrere il giorno di Pasquetta senza mascherine. È successo a Tirrenia dove, nel lunedì di festa, sono state multate famiglie di pisani, livornesi e alcune provenienti anche dalla provincia di Grosseto. Sono state 34 in tutto le persone sanzionate con multe da 400 euro.

L'intervento del dispositivo interforze che vigilava sul rispetto delle misure anti Covid è avvenuto intorno alle 16, dopo l'avvistamento dell'assembramento da parte dell'elicottero della guardia costiera in volo sopra il litorale pisano. Il velivolo ha informato la sala operativa della questura che ha inviato sul posto pattuglie della polizia, guardia di finanza e municipale, mentre l'elicottero ha seguito le operazioni di identificazione dall'alto.

In spiaggia erano presenti numerose famiglie, anche con bambini. Nessuno indossava i dispositivi di protezione e osservava il distanziamento. Violata anche l'ordinanza per accedere in spiaggia, poiché non residenti a meno di 300 metri di distanza. L'assembramento è stato subito disperso e i presenti multati per le violazioni delle misure anti Covid.

In città: 3 sanzioni, 200 veicoli controllati a Pasqua e Pasquetta

Oltre 200 veicoli controllati, 163 persone identificate e 3 sanzioni elevate per il mancato rispetto delle misure anti-Covid. E’ il bilancio dei controlli effettuati tra domenica 4 e lunedì 5 aprile dalla Polizia Municipale di Pisa.

«Per le festività pasquali – dichiara l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno - abbiamo predisposto su tutto il territorio comunale un dispiegamento di forze veramente consistente. Le maggiori criticità erano attese soprattutto sul litorale ma devo dire che non sono emerse particolari problematiche sia per quanto riguarda il giorno di Pasqua che il lunedì di Pasquetta. Ringrazio i cittadini pisani che anche in questa occasione hanno dimostrato il loro senso di responsabilità, la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine».

«Nei giorni di Pasqua e Pasquetta – dichiara il comandante della Polizia Municipale di Pisa, Alberto Messerini - abbiamo schierato sul territorio, in collaborazione con la Questura, 20 pattuglie e 45 agenti. In totale abbiamo controllato 202 veicoli, identificato 163 persone ed elevato 3 verbali per la violazione delle misure anti-Covid. Si tratta di numeri abbastanza eloquenti che dimostrano un sostanziale rispetto della normativa attualmente in vigore per limitare il diffondersi del virus».