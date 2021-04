Doppia medaglia per Ginevra Taddeucci agli Assoluti di Nuoto di Riccione

Oro e bronzo al collo di Ginevra Taddeucci ai campionati Assoluti primaverili nello Stadio del Nuoto di Riccione.

L’allieva di Giovanni Pistelli, direttore tecnico del T.N.T. Empoli, ha recitato un ruolo di spicco nell’appuntamento finora più rilevante della stagione. La 23enne fiorentina, in forza a Fiamme Oro e Circolo Canottieri Napoli, ha conquistato il titolo italiano nella 5 km indoor di fondo, ripetendo il successo della scorsa edizione.

Stavolta ha coperto la distanza in 56’10”53, più veloce di 15 secondi in confronto alla vittoria del 2019. Le avversarie non hanno potuto contrastarla: Veronica Santoni, ‘argento’, è stata preceduta di 7” e Barbara Pozzobon, terza classificata, ha accusato un ritardo di quasi un minuto.

Ginevra Taddeucci ha poi confermato la versatilità su quote elevate nelle classiche gare in piscina, piazzandosi 3a nei 1500 stile dietro alle specialiste Simona Quadarella e Martina Caramignoli. Pure in tale occasione, l’atleta allenata da Pistelli ha abbassato il ‘personale’ di 10” completando le trenta vasche in 16’21”93.

A queste due medaglie, va aggiunta la 7a posizione sugli 800 stile dove ha limato il suo record di 6” con 8’39”97.

Dal proprio canto, la 22enne fucecchiese Linda Caponi, tesserata dal Gruppo sportivo Carabinieri e T.N.T. Empoli, ha disputato la finale A dei 200 stile arrivando 8a in 2’01”66, mentre è giunta 9a sui 400 stile (4’15”45). Nel settore maschile, il 42enne capitano biancazzurro Simone Ercoli (Fiamme Oro) ha collezionato l’ennesima partecipazione a un campionato italiano concludendo 11° (54’18” 35) la 5 km indoor e l’empolese Alessandro Zannelli, classe 1996 della Rari Nantes Florentia, ha chiuso 19° (2’19’62) i 200 rana.

