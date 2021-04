FdI a sostegno degli ambulanti che manifesteranno

Consiglieri regionali e comunali di Fratelli d’Italia domani daranno il loro sostegno agli ambulanti che manifesteranno a Firenze e Pistoia per chiedere la riapertura dei mercati.

“È cambiato governo ma le assurdità imposte dal precedente esecutivo rimangono. Non esistono evidenze scientifiche per cui i mercati all’aperto siano luoghi di diffusione del Coronavirus eppure gli ambulanti di tutti i settori merceologici sono costretti a non lavorare quando la loro Regione diventa rossa. Chiediamo a Governo e Regione Toscana di rivedere quanto prima questa assurdità che sta mettendo in ginocchio dei lavoratori già duramente provati dalla crisi economica” è il commento di Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano e a Palazzo Vecchio.

Fonte: Ufficio Stampa