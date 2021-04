Finge violenza sessuale subita in un autolavaggio, denunciata a Montecatini

Nel territorio osservato dai carabinieri della Compagnia di Montecatini Terme è stato arrestato un pregiudicato di 52 anni per tentato furto aggravato all’interno di un bar di Montecatini Terme, nel quale durante la notte tra venerdì e sabato si era introdotto nel tentativo di asportare l’incasso.

Dai report del fine settimana risultano anche altri interventi. Sempre a Montecatini una donna è stata denunciata in stato di libertà dai militari della locale Stazione, per simulazione di reato relativa ad una presunta violenza sessuale avvenuta in un autolavaggio sito a Monsummano Terme.

Infine a Buggiano, i militari della locale Stazione denunciavano, alla Procura della Repubblica di Pistoia, un 28enne di origine nigeriana, con regolare permesso di soggiorno, per resistenza a Pubblico Ufficiale.