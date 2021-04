Il Giorno di Leonardo 2021, il compleanno del genio in diretta streaming

“Tanti auguri Leonardo!”. Il compleanno del genio vola in rete direttamente DA Vinci. Quello che andrà in scena tra giovedì 15 e domenica 18 Aprile, sui canali social della Proloco Vinci, sarà un compleanno del tutto particolare al di là del tempo e dello spazio. Il Giorno di Leonardo, l’evento cardine che ormai da anni ruota attorno alla figura di Leonardo da Vinci nel suo paese natale, è una manifestazione di rievocazione storica incentrata sul giorno della nascita del genio vinciano all’interno del quadro delle celebrazioni leonardiane che si svolgono solitamente dal 15 Aprile al 2 Maggio. L’associazione Proloco Vinci, sin dalla prima edizione del 1959, si fa promotrice dell’evento, raccogliendo performance artistiche, incontri e visite guidate, saldando la figura di Leonardo a Vinci e contribuendo allo sviluppo di una manifestazione che faccia da volano per il territorio. Questo anche grazie alla gentile concessione di patrocini importanti che rappresentano un raccordo indissolubile tra le città leonardiane. Quest’anno l’evento sarà patrocinato dal Comune di Milano e della Città di Amboise, oltre che della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Vinci e in collaborazione con le due sedi culturali di riferimento, la Biblioteca Leonardiana e il Museo Leonardiano.

Dopo il grande successo dell’edizione 2019 e la brusca fermata del 2020 (dove comunque l’evento è riuscito ad ottenere rilievo con dei servizi dedicati su RAI 1 e RAI 3) quest’anno l’intento è stato quello di andare “oltre”. Oltre alle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte del genio e oltre il periodo che tutt’ora flette il settore culturale. Per questo motivo l’edizione 2021 muta la sua veste, va oltre i connotati che caratterizzano la manifestazione verso un’interazione tra “reale e digitale”. L’evento, che sarà trasmesso in streaming sulla pagina ufficiale Facebook - Il Giorno di Leonardo, vedrà la condivisione di una girandola di video e performance volti ad omaggiare la figura di Leonardo prendendo spunto dalla particolare ricorrenza.

Negli anni precedenti sono arrivati videomessaggi di auguri illustri come quello da parte del conservatore patrimoniale del Museé du Louvre, Vincent Delieuvin e da Jean Louis Sureau, Direttore del Castello Reale di Amboise. Quest’anno sono attesi contributi altrettanto importanti, oltre alla presentazione dei nuovi progetti dedicati a Vinci e a Leonardo in previsione di una attesa stagione culturale e turistica di ripartenza.

Come inviare gli auguri e assistere all'evento in streaming

Chiunque potrà inviare i propri auguri di compleanno con un personale contributo video all’indirizzo di posta elettronica prolocovincimedia@gmail.com Per partecipare sarà sufficiente collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/ilgiornodileonardo e seguire l’evento.

Fonte: Proloco Vinci