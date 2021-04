Sani (Pd) declina l'invito di Confartigianato Grosseto: "Associazione schierata politicamente"

"Non interverrò all’incontro previsto per venerdì 9 aprile, organizzato dal Presidente della Confartigianato di Grosseto, Giovanni Lamioni, tra un gruppo rappresentativo dei ristoratori locali e gli esponenti politici del territorio": è quanto precisa il deputato del Partito Democratico Luca Sani in una lettera aperta indirizzata ai promotori dell’evento in cui spiega le motivazioni per cui ha declinato l’invito.

"Le ragioni del mio rifiuto esulano dal merito dell’incontro – scrive Luca Sani riferendosi al presidente Giovanni Lamioni – e risiedono esclusivamente nel fatto che con la sua scelta di schierare politicamente la Confartigianato di Grosseto nella contesa per le elezioni amministrative, ha fatto venir meno le condizioni di imparzialità che dovrebbero distinguere una associazione di rappresentanza delle imprese. Avendo deliberatamente optato per uno schieramento politico e aver individuato il soggetto elettorale su cui orientare il consenso, la Confartigianato di Grosseto non può ad oggi essere considerata apolitica e apartitica e il confronto da lei organizzato non potrebbe non essere viziato da questo anomalo posizionamento. Quando la sua Associazione recupererà la funzione istituzionalmente riconosciuta, sarò ben lieto di ristabilire buone e soprattutto normali relazioni, nel rispetto delle reciproche prerogative".

Fonte: Ufficio stampa