Nidi d'infanzia e spazi gioco: dal 15 aprile iscrizioni al via per l'anno scolastico 2021-2022

Dal 15 aprile è possibile iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia e spazi gioco. Per i piccoli nati dal 1° gennaio 2019 al 9 maggio 2021 la data di scadenza è il 15 maggio, per quelli nati dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 le iscrizioni, invece, si possono fare fino al 4 giugno prossimo.

Le domande dovranno essere presentate online, come lo scorso anno, attraverso il portale Urbi presente sul sito istituzionale al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200855a inserendo i dati e la documentazione richiesta (carta di identità). Per farlo è possibile utilizzare le credenziali di accesso rilasciate dal Comune lo scorso anno, valide fino al 30 settembre 2021. Dopo questa data, in base a una circolare del prefetto, dovranno essere utilizzati solo i sistemi SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi) per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta approvati, sul sito del Comune, alla pagina “Educazione” (http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione) verranno pubblicate le linee guida, i criteri e l’elenco dei nidi.

Per ulteriori informazioni contattare Rita Benedetto scrivendo a r.benedetto@comune.pistoia.it oppure Marzia Tonnini, mail: m.tonnini@comune.pistoia.it. Il numero del centralino del servizio educazione e istruzione è 0573 371818.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa