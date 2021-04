Scomparso Roberto Davini, esponente politico ed imprenditore della Lucchesia

È scomparso all'età di 73 anni Roberto Davini, ex presidente di Geal, esponente in passato di Forza Italia e nel consiglio della Lucchese.

Marchetti (FI): "Forza Italia piange la scomparsa di una grande persona"

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Roberto Davini, esponente di spicco del partito nel recente passato e amministratore illuminato.

“Anche se da qualche tempo non faceva più attività politica, Roberto Davini resta una delle espressioni migliori di Forza Italia a Lucca e, in generale, di un centrodestra di governo che lui ha onorato al meglio come presidente della Geal e nella sua attività quotidiana.

Persona di grande spessore umano, liberale convinto e guidato da un rispetto straordinario per gli altri e per tutte le attività, senza alcun snobismo o pregiudizio, Davini riusciva a essere benvoluto da tutti pur mantenendo la barra dritta delle sue convinzioni e dei suoi ideali. Innamorato di Lucca, della Lucchese, lascerà un vuoto importante in tutti quelli che lo hanno conosciuto. La sua indipendenza di pensiero, la sua esperienza all’estero dove aveva ottenuto grandi risultati che poi ha messo a disposizione di Lucca e dei lucchesi, lo rendono uno dei figli migliori di questo territorio.

Chi gli ha voluto bene, come noi, non lo dimenticherà mai. Un grande abbraccio alla famiglia, cui giungano le nostre più sentite condoglianze”.