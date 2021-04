Soldi di Cosa Nostra riciclati in Toscana, 29 persone rinviate a giudizio e 3 condanne

29 persone rinviate a giudizio , 18 patteggiamenti, 3 condanne e un'assoluzione in rito abbreviato. Si conclude così l'udienza preliminare del processo nato dalle indagini della Dda di Firenze a carico di presunti esponenti di un gruppo criminale che avrebbe riciclato i proventi illeciti di Cosa Nostra nell'economia toscana, in particolare nelle zone di Prato e Firenze. Per l'accusa si sarebbe immesso denaro di provenienza illecita nel sistema economico attraverso la creazione di ben 33 imprese, tutte del settore pallets, con sede in varie zone d'Italia. Il giro di denaro ammonterebbe a circa 48 milioni di euro riciclati provenienti dagli affari criminali della famiglia dei Corso dei Mille di Palermo. Associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti d'identità e sostituzione di persona: questi i reati contestati.