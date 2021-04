Test rapidi Covid 19, servizio attivo nelle Farmacie Comunali

Le Farmacie Comunali di Scandicci gestite da Farmanet Spa hanno attivato per tutti i cittadini il servizio di test diagnostici per il Covid-19, in conformità con quanto previsto dalla Regione Toscana. Test anche per le scuole.

Presso le Farmacie Comunali numero 2 (via Giotto), 4 (via Aleardi) e 6 (via Pisana 174) sono stati allestiti spazi all’esterno della farmacia, dove i cittadini possono sottoporsi in sicurezza a tamponi antigenici rapidi e test sierologici per la rilevazione del virus Sars CoV 2.

Per sottoporsi al test è necessario prenotarsi (non è necessaria la prescrizione medica), prendendo contatto direttamente con la farmacia prescelta. Al momento della prenotazione si potrà scegliere tra il test sierologico (che rileva la presenza di anticorpi) e il tampone rapido antigenico (che rileva se è in corso l’infezione virale). Il costo previsto è quello calmierato in base a delibera della Regione Toscana (20 euro per il test sierologico e 22 euro per il test antigenico).

Sempre presso le Farmacie Comunali è inoltre possibile accedere ai test gratuiti offerti dalla Regione Toscana nell’ambito del Progetto Scuola sicura, riservati a studenti, a loro familiari e al personale scolastico.

I test vengono eseguiti da un infermiere professionale o da un farmacista, i risultati sono immediatamente disponibili con rilascio dell’attestazione con l’esito dell’esame comunicato in italiano e in inglese.

“In questo modo Farmanet porta un contributo significativo all’azione di screening e tracciamento del Covid-19 sul territorio – dice il Presidente della Società Marco Lenzi - e rafforza il proprio impegno a favore delle comunità, confermandosi un punto di riferimento essenziale per la salute dei cittadini”.

In caso di positività, la farmacia inserirà l’esito sul portale regionale e ne darà comunicazione al SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) della ASL di competenza. Inoltre, la farmacia inviterà il cittadino risultato positivo a rivolgersi al proprio medico per essere indirizzato a eseguire un tampone molecolare di conferma.

Per prenotare i test, è possibile rivolgersi direttamente alle Farmacie nei seguenti orari di apertura:

Farmacia Comunale 2, via Giotto 65/b, 055741134, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-20, sabato 9-13.

Farmacia Comunale 4, via Aleardi 2, 0557301970, dal lunedì al sabato 8-20

Farmacia Comunale 6, via Pisana 174, 055754954, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-20, sabato 9-13.