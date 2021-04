Agguato in centro a Grosseto, arrestate due persone. Ventenne fermato nell'Empolese Valdelsa

Ci sono degli arresti per l'agguato nel centro di Grosseto del 28 marzo scorso dove un uomo di 36 anni venne colpito da una coltellata per una lite per droga. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di due tunisini di 17 e 23 anni. I due sono ritenuti responsabili dell'aggressione di un connazionale, che è stato accoltellato tra addome e torace causandogli una grave emorragia ad un polmone. Le

Da quanto ricostruito il 36enne avrebbe incontrato i due per la vendita di un cellulare, ma sarebbe scoppiata una lite che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Proprio le immagini mostrano il 17enne che strappa qualcosa, forse un involucro con cocaina, dalle mani del 36enne, il quale viene subito accoltellato dal 23enne. Il ferito ha tentato poi di inseguire il 17enne che stava fuggendo in bici, ma si è accasciato a terra. Solo grazie all'intervento di un carabiniere che ha usato la giacca per tamponare l'emorragia l'uomo è riuscito a sopravvivere.

Le indagini sono proprio partite dal riconoscimento della bici nera usata, da donna e con cestino. Il 17enne è stato rintracciato alla stazione e ha tentato la fuga, ma è stato fermato. L'altro invece è stato arrestato nell'Empolese. È stato rintracciato grazie alla sua fidanzata, una grossetana di 30 anni, anche lei presente all'aggressione. La donna, dopo qualche giorno, è andata in treno a Pontedera mentre veniva seguita dai carabinieri che così hanno rintracciato il ricercato. E' stata arrestata (adesso è ai domiciliari) anche la donna perché aveva 40 grammi di eroina celati negli slip.