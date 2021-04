Ambiente, Metrocittà: tre novità dal Consiglio

Durante l'ultima seduta del Consiglio metropolitano dello scorso 31 marzo sono stati approvati all’unanimità tre punti all’ordine del giorno che riguardano l’ambiente. Ok al protocollo con il Comune di Firenze per l’attivazione di una stretta collaborazione in materia di educazione ambientale e alla sostenibilità, con particolare riferimento all’educazione agli obiettivi di Agenda 2030.La consigliera di opposizione Cecilia Cappelletti ha ammesso di condividere la strategia della Città metropolitana.

Sì anche all’adesione della Metrocittà alla convenzione fra Centro per l’Unesco di Firenze, Cattedra transdisciplinare Unesco per lo sviluppo umano e cultura della pace, Cattedra gestione sostenibile del rischio idrogeologico dell’Università degli Studi di Firenze, Icomos Italia per la diffusione e promozione degli ideali, valori e programmi di azione dell’Unesco nella direzione dell’Agenda 2030.

È stato anche riconfermato il rapporto di collaborazione con l’Arpat, attraverso la stipula di un nuovo accordo della durata di tre anni, a fronte del quale Arpat si impegna a contribuire al progetto sia economicamente con un contributo di 15.000 euro, che mediante la collaborazione all’implementazione delle banche dati e delle procedure. La Città metropolitana di Firenze si impegna a contribuire con il proprio personale, il sistema informatizzato su piattaforma web “ZeroGis”, i mezzi e le attrezzature necessarie agli interventi di emergenza sul territorio della Metrocittà ed a rendicontare ad Arpat l’attività espletata.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa