Berlusconi, Ruby ter a Siena: attesa la sentenza, possibile rinvio

Per domani, giovedì 8 aprile, a Siena è attesa la sentenza per il processo Ruby ter che vede Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore. Lo stato di salute dell'ex premier potrebbe far slittare tutto. Berlusconi è stato nuovamente ricoverato, come successe a gennaio, precedente udienza.

I legali potrebbero chiedere il rinvio per legittimo impedimento. Gli stessi avvocati in precedenza avevano annunciato la volontà del leader di Forza Italia di deporre spontaneamente in aula. Berlusconi a Siena è accusato di aver pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sul caso Olgettine. Il pm ha chiesto per Berlusconi una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.