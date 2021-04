Pieraccioni gira un nuovo film: "Cerco un ragazzetto toscano simpatico"

Leonardo Pieraccioni a giugno 2021 girerà un nuovo film in Toscana ed è alla ricerca di un giovane attore. Lo ha scritto anche su Facebook: "Vieni ragazzino simpatico, ti s'aspetta!". Il celebre regista e comico toscano è alle prese con la produzione di una nuova pellicola, a circa due anni dal suo ultimo film 'Se son rose'. Ancora non si sanno dettagli su trama e titolo, ma probabilmente il film sarà girato in Toscana.

Ci sono info anche sul casting. Si cerca un ragazzo tra i 17 e i 24 anni, preferibilmente fiorentino o toscano per la prossima commedia. "Siamo alla ricerca di una faccia spiritosa per un ruolo comico, non è necessario avere esperienza. Si richiede di inviare una foto, un video di presentazione di pochi secondi e un monologo (facoltativo)" fanno sapere dalla produzione.

Come fare per candidarsi? Per le modalità di selezione al provino, scrivere a castingfilm21@gmail.com indicando il proprio nome, cognome, età e un numero di telefono per essere contattati in caso di selezione al provino. I provini verranno effettuati nel rispetto delle normative anti-covid, in luogo e data ancora da definirsi.