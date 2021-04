Dantedì all'IIS Ferraris Brunelleschi di Empoli: oltre 1500 studenti dalla Toscana alla scoperta del Sommo Poeta

700 anni e non sentirli: Dante sempre attuale. Come una vera superstar della Letteratura italiana (e non solo), Dante continua ad affascinare studenti e docenti. Se oggi lo consideriamo il classico tra i classici, per il tempo in cui visse fu di una modernità strabiliante. Di lui tutto, la prosa, la poesia, l’esempio di uomo e di politico, continua a parlare e conquistare. E, semmai avessimo avuto bisogno di una conferma, sarebbe bastato collegarsi lo scorso 27 marzo 2021, al Dantedì organizzato dall’Adi-sd di Empoli, con sede presso l’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, per ottenerne l’ennesima riprova.

Proprio l’Istituto empolese si è fatto promotore di un’iniziativa che ha coinvolto molte comunità scolastiche di Empoli, del circondario Empolese-Valdelsa, Pisa e Pistoia, registrando un vero successo di pubblico, con oltre mille e cinquecento collegamenti in diretta streaming.

Alla mattinata ha dato il benvenuto la Professoressa Daniela Mancini, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi”, che in tempo di pandemia ha sottolineato l’impegno degli studenti e ribadito la centralità della scuola in un momento così delicato.

Dopo una rapida introduzione delle Professoresse Cristina Nesi e Annalisa Nacinovich, per presentare il progetto dell’Adi-sd Adotta un canto e portalo nella tua città… quando puoi, con il quale 100 classi di tutto il territorio nazionale hanno letto e interpretato un canto della Commedia, è stato presentato il video con cui gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” (regia a cura di M. Simona Peruzzi) hanno partecipato al progetto.

Il video, in tre minuti esatti (come da regolamento), ha restituito il XXIII canto dell’Inferno, dedicato agli ipocriti tristi. Un’interpretazione accorta e partecipe ambientata a Empoli, in piazza Farinata degli Uberti, che è stata poi spiegata a turno dagli interpreti:

Elia Agnelli, Alessio Angerame, Claudia Corvaglia, Marcello Garinei, Sara Migliori, Enea Passardi.

Successivamente il Professore Hans Honnacker ha illustrato e commentato i versi centrali del X canto dell’Inferno, quelli dedicati a Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti, una strana coppia, come li ha definiti lo stesso Honnacker, richiamando il divertente film di Gene Sacks con Jack Lemmon e Walter Matthau. Anche in questo caso, l’agile e accattivante spiegazione del professor Honnacker, è stata accompagnata dall’attenta lettura di Alessia Gaetani, a cui si sono aggiunti nel finale Sara Baldi, Massimiliano Bollini, Emilio Fagiano, Richelle Rivera, Giulia Torrigiani in una lettura più ampia del canto.

A coordinare gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” sono state le professoresse Silvia Desideri e Sabina Spannocchi, nel continuo intento di promuovere la partecipazione degli studenti dell’Istituto empolese in progetti e concorsi nazionali e internazionali.

La mattinata, assai ricca, è stata accompagnata da molte domande e sollecitazioni da parte del pubblico, trovando generose risposte in Annalisa Nacinovich e Han Honnacker e facendo sforare di circa mezz’ora il tempo concordato.

Hanno portato il saluto da parte del Comune di Empoli, l’Assessora alla Cultura, Giulia Terreni, e il presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, presenti all’intera iniziativa.

Il successo dell’evento in streaming - che è possibile rivedere sul canale Youtube della scuola - deve molto alla straordinaria competenza di Pietro Cinelli e Gabriele Rosselli, due studenti dell’Istituto, coordinati dai Professori Giuseppe D’Agostino e Serena Sguerri

Fonte: IIS FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI