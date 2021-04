Distrugge il vetro di un negozio di telefonia e porta via 450 euro dalla cassa

Un uomo ha infranto la porta a vetri di un negozio di telefonia di Firenze, in via Poggio Bracciolini, riuscendo poi a portar via il denaro della cassa. Il 'bottino' sarebbe di 450 euro. La scena è stata vista da una dipendente, che stava rientrando a lavoro e ha dato l'allarme.La donna avrebbe raccontato che il ladro, decritto come un nordafricano, si sarebbe anche ferito mentre scappava: nello specifico si sarebbe ferito ad una gamba ci frammenti del vetro appena distrutto. Indaga la polizia.