In pensione a Quarrata il dottor Lenzi, ecco come cambiare medico

Da oggi è in pensione il dottor Fabrizio Lenzi che svolgeva l'attività di Medico di Famiglia nel Comune di Quarrata. Gli assistiti possono effettuare una nuova scelta di persona o tramite delegato presso tutti i presidi territoriali.

Oppure on line cliccando sul portale HYPERLINK "http://servizi.toscana.it/?tema=salute" Open Toscana - scelta medico on line (servizio attivo per i cittadini iscritti all'Azienda Sanitaria Toscana in possesso di tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID) L’ Applicazione Web è fruibile su PC, tablet e smartphone.

- inviare l’apposito modulo* con allegato documento d’identità all’indirizzo di posta elettronica anagrafe sanitaria.pistoia@uslcentro.toscana.it

* il modello è scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it nella sezioine come fare per scelta e cambio del medico.