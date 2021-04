Incendi in due case in Valdera, abitazioni evacuate: deceduto un cane

Due incendi questo pomeriggio hanno interessato due abitazioni in Valdera. Gli incendi si sono susseguiti a breve distanza di tempo, precisamente a Montefoscoli nel comune di Palaia e a Capannoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina e di Ponsacco.

A Montefoscoli le fiamme hanno interessato una abitazione. Nessun danno alle persone mentre purtroppo, il cane che abitava nella casa, è deceduto.

Poco dopo lo spegnimento un secondo incendio ha interessato un sottotetto in via Corsica, a Capannoli. La persona che si trovava all'interno dell'abitazione è stata tratta in salvo.

Entrambe le abitazioni sono state evacuate.