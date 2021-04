"Libri bruciati? Doniamoli noi": accolta la proposta a Montopoli

Dopo la notizia del rogo di libri avvenuto alla biblioteca di Montopoli, la popolazione si è mossa. Il gesto esecrabile verrà in qualche modo riparato grazie a delle donazioni da parte di privati cittadini. Così che la comunità ripari l'errore di pochi, dando il buon esempio. Sarà dunque accolta la proposta del capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale Paolo Moretti.

"Di fronte a questi gesti si resta senza parole. Oltre che far tornare in mente lugubri ricordi. Ma ritengo che la migliore risposta che possiamo dare ad un gesto cosi stupido sia di andare a comprare un libro e regalarlo alla biblioteca per dare un piccolo segnale alla nostra comunità. L'idea è nata con le mie figlie dopo aver parlato di quanto è accaduto e proprio stamani ho acquistato il libro “Una Terra Promessa” di Barack Obama che è tra i libri danneggiati".

A sostenere l'iniziativa del tutto spontanea anche l'assessore alla cultura Cristina Scali: "Ho accolto favorevolmente la proposta di Paolo Moretti, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza, che dimostra ancora una volta la sua sensibilità verso l'educazione e la cultura. Mi sembra la risposta migliore ad un gesto inspiegabile in un periodo dove la cultura è in sofferenza. Comprando di nuovo i testi che sono stati bruciati è modo per dimostare che la nostra comunità è capace di reagire a qualunque offesa".

Per chi volesse donare un libro può chiamare la Biblioteca Comunale al numero telefonico 0571 449008