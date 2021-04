Libri dati alle fiamme in biblioteca, il gesto dei vandali

Il barbecue di Pasquetta non è stato possibile farlo, e allora tanto vale bruciare i libri in biblioteca.

Forse questo è stato per assurdo il pensiero dei vandali che hanno costretto la biblioteca comunale di Montopoli a fare accertamenti per i fatti accaduti lo scorso weekend. Ne dà notizia La Nazione di oggi.

Non solo il 'falò di libri' che ricorda epoche ben più buie della nostra, ma anche il furto dell'apparecchio per la connessione wifi all'interno della sede. L'ingresso è avvenuto sfondando il vetro di una porta sul retro. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Capecchi ha condannato il gesto. Ma la cultura continua nonostante tutto e gli uffici di via Bulignano sono stati riaperti ieri.