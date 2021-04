Moby Prince, Potenti (Lega): "Ok a Commissione d'Inchiesta onora memoria e verità"

"Oggi la Commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera al testo base per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla tragedia del Moby Prince. Sabato prossimo saranno passati trent'anni dalla sera della collisione a largo del porto di Livorno, ma sono ancora pochi i punti fermi che conosciamo di questa storia, a dispetto dei dubbi che restano troppi. Bisogna fare luce sulle dinamiche che portarono al decesso di 140 persone e capire se quelle morti potevano essere evitate o no. Per farlo è necessaria una Commissione parlamentare d'inchiesta che con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria possa essere messa nelle condizioni di rispondere agli interrogativi lasciati irrisolti dai passati processi. L'approvazione odierna di un testo unificato per istituirla - nato anche da una proposta a prima firma Potenti - va in questa direzione e dà conforto alla ricerca della verità che i familiari delle vittime non hanno mai interrotto in questo trentennio. Inseguire la verità è il modo migliore per onorare la memoria di chi non c'è più". Lo dichiara l'On. Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier e membro Commissione Giustizia.

Fonte: Gruppo Lega